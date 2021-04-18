وزارة العدل تبحث مع منظمة الهجرة خطوات ترحيل المساجين الأجانب

عقد اجتماع تقابلي بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مساء اليوم الأحد.

وقالت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع رأسه مدير إدارة العلاقات والتعاون بحضور رئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة والفريق المشكل بقرار وزير العدل رقم (930) لسنة 2020 لمتابعة إجراءات ترحيل النزلاء الأجانب المودعين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ومندوب عن إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، و”إيمانويل مهاري” مسؤول الحماية والعودة الطوعية بالمنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب البيان، استعرض الاجتماع الخطوات العملية المقترحة التي تسهم بترحيل النزلاء الأجانب المتحفظ عليهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل رهن الترحيل.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على آلية عمل مشتركة لمعالجة أوضاع النزلاء الأجانب المستهدفين بالترحيل إلى بلدانهم بالتنسيق بين وزارتى العدل والخارجية والمنظمة الدولية للهجرة والسفارات المعنية.