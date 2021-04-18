توقف الإنتاج بشركة الخليج العربي للنفط لعدم تسييل ميزانيتها منذ سبتمبر الماضي

قالت مصادر لـ«الساعة24»، إن عملية الإنتاج توقفت بشركة الخليج العربي للنفط، بسبب عدم تسييل ميزانيتها منذ سبتمبر الماضي وحتى أبريل الجاري.

وعقد شركة الخليج العربي، اليوم الأحد، اجتماعها بمكتب فرج المشاي عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، مع أعضاء شركة البريقة لتسويق النفط، بخصوص مناقشة الأصول المشتركة بين الشركتين بمصفاة السرير.

وبحسب البيان، فإن الاجتماع حضره، فرج الجعيدي عضو لجنة الإدارة للعمليات والصحة والسلامة والبيئة بشركة البريقة لتسويق النفط، وعلي الحوتي، مدير عام العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط، وفرج المشاي، عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، وسالم بورقيعة، مدير إدارة العمليات، وعبد القادر زطاطة مستشار إدارة العمليات، وحسن المجدوب مستشار مواد، وسليمان أقنيبر، أخصائي عمليات.