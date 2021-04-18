مشاركة المهجرين والنازحين في الانتخابات القادمة محو ر لقاء رئيس مجلس مفوضية الانتخابات ووزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بطرابلس

طرابلس 18 أبريل 2021 ( وال )- التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات” عماد السايح، ” اليوم الأحد بمقر المفوضية بطرابلس وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان” أحمد فرج بوخزام،” وبحثا ملف مشاركة الليبيين المهجرين والنازحين في الانتخابات القادمة.

وحسب الموقع الرسمي للمفوضية فقد جري خلال اللقاء استعرض الإجراءات الخاصة المتخذة من قبل المفوضية لغرض تهيئة الظروف المناسبة للنازحين والمهجرين للمشاركة في الانتخابات، وأهم التحضيرات التي اتخذتها المفوضية استعداداً للاستحقاق المقرر إجراؤه في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الجاري.

كما بحث اللقاء دور وزارة شؤون المهجرين في تقديم الدعم للمفوضية بخصوص هذا الملف، وتمكينها من تحقيق أهدافها الرامية إلى تمكين جميع المواطنين الليبيين من المشاركة في العملية الانتخابية بمن فيهم المهجرين والنازحين.

وجدد الجانبان خلال اللقاء التأكيد على استمرار التواصل وتبادل المعلومات التي تمكن الطرفين من الوفاء بالتزاماتهما تجاه تنظيم الانتخابات في موعدها خلال شهر ديسمبر القادم . (وال- طرابلس)

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