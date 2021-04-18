الأجهزة القديمة تُهدد سلامة الطيران في مطار سبها

دعا المراقبون الجويون في برج المراقبة الجوية بمطار سبها، إلى توفير أجهزة ملاحية حديثة دقيقة لازمة للعمل الفني في المطار؛ نظرا لعدم تطوير أو تحديث هذه الأجهزة منذ قرابة العام 1984.

ويعاني برج المراقبة الجوية من عدم توفر الأجهزة الحديثة الضرورية لتسيير عمليات الملاحة الجوية من وإلى مطار سبها الدولي، حيث إن الأجهزة القديمة لا تعطي معلومات دقيقة، في ظل عدم توفر الأجهزة الحديثة وسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية في أغلب الأحيان.

وتتركز وظيفة “المراقب الجوي” في التنسيق بين عمليات الإقلاع والهبوط للطائرات، ومنحها مسارات معينة وإعطائها أذونات الهبوط والإقلاع، وبقية المعلومات المتعلقة بالرحلة من والى المطار، فيما تتسبب الأجهزة القديمة في مضاعفة الضغط الذهني والجسدي على “المراقب الجوي” واحتمالية إعطاء معلومات غير دقيقة عن المسارات والارتفاعات المخصصة للطائرات؛ الأمر الذي يشكل خطرا على سلامة الطيران المدني.

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