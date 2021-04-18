الشريف: المرحلة الجديدة في ليبيا دائمة أم مؤقتة؟

حذر رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات العربية محمد أبوراس الشريف، من دخول البلاد في مرحلة مؤقتة جديدة بعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وقال الشريف، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “نعتقد بأن يوم 24 ديسمبر والرهان على الانتخابات هو أمر مستحب لنا جمعياً للولوج إلى مرحلة جديدة، ولكن يظل السؤال هنا هل هي مرحلة دائمة أم مؤقتة، نعتقد بحسب المعطيات أنها ستكون مرحلة مؤقتة أيضاً تضاف إلى رصيد المراحل السابقة، فالقاعدة الدستورية ليست هي الدستور، بل هي عملية ترميم أو عملية ترقيع لمحطة مؤقتة جديدة وربما تكون أطول عمراً من السابق، مما يضع عجلة القطار قبل السكة ويجعل القطار ساكناً لا يتحرك”.

وأضاف الشريف، “يظل الهاجس لدى البعض وما يخشاه الكثيرين أن تتم إعادة عملية التدوير للنفايات السياسية السابقة وهي كتلة من الاقطاعيين، ومزدوجي الفكر السياسي، ومفتعلي الأزمات، ومانعي الخدمات عن الشعب، والتي تغيبت عن المشهد الحالي بسبب أو أخر، ولمدة تصل 9 أشهر القادمة وهي تتربص وتتجهز من أجل الانتخابات المقبلة، وهي من تملك المال الفاسد، وعصا السلاح، والمنصات الإعلامية غير الوطنية”.