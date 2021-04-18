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الشريف: المرحلة الجديدة في ليبيا دائمة أم مؤقتة؟

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

حذر رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات العربية محمد أبوراس الشريف، من دخول البلاد في مرحلة مؤقتة جديدة بعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل. 

وقال الشريف، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “نعتقد بأن يوم 24 ديسمبر والرهان على الانتخابات هو أمر مستحب لنا جمعياً للولوج إلى مرحلة جديدة، ولكن يظل السؤال هنا هل هي مرحلة دائمة أم مؤقتة، نعتقد بحسب المعطيات أنها ستكون مرحلة مؤقتة أيضاً تضاف إلى رصيد المراحل السابقة، فالقاعدة الدستورية ليست هي الدستور، بل هي عملية ترميم أو عملية ترقيع لمحطة مؤقتة جديدة وربما تكون أطول عمراً من السابق، مما يضع عجلة القطار قبل السكة ويجعل القطار ساكناً لا يتحرك”. 

وأضاف الشريف، “يظل الهاجس لدى البعض وما يخشاه الكثيرين أن تتم إعادة عملية التدوير للنفايات السياسية السابقة وهي كتلة من الاقطاعيين، ومزدوجي الفكر السياسي، ومفتعلي الأزمات، ومانعي الخدمات عن الشعب، والتي تغيبت عن المشهد الحالي بسبب أو أخر، ولمدة تصل 9 أشهر القادمة وهي تتربص وتتجهز من أجل الانتخابات المقبلة، وهي من تملك المال الفاسد، وعصا السلاح، والمنصات الإعلامية غير الوطنية”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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    وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ (14) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (15) أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (16)

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