مؤسسة النفط والسفارة الفرنسية يناقشان الإعداد لملتقى مع الشركات الفرنسية

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ، مصطفى صنع الله، مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، الإعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة المقبلة بين المؤسسة وشركات القطاع، وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي؛ لتوسيع آفاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية؛ لزيادة معدلات الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وقالت المؤسسة في بيان لها، أن صنع الله استقبل، يوم الأحد، بمقرّ المؤسسة بطرابلس، سفيرة فرنسا لدى ليبيا، ومستشارتها الاقتصادية لابارث.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن من أهم المحاور التي تم مناقشتها تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بين المؤسسة وشركاتها، والشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والطاقة لتطوير قطاع النفط الليبي.

كما تم التطرق إلى الاعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة القادمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات القطاع، وشركات النفط لدى الجانب الفرنسي، لتوسيع افاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية، لزيادة معدلات الانتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني.