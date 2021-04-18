ليبيا الان

توزيع سلال غدائية على 150 عائلة في غريان

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المجلس البلدي غريان، الأحد، أن صندوق التكافل الإجتماعي غريان يعتزم  توزيع سلال غدائية تستهدف 150 عائلة من ذوي الدخل المحدود يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

وأوضح المجلس، في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن توزيع السلال سيكون في تمام الساعة 11 صباحاً بمقر الصندوق بتغسات بجانب إذاعة غريان المحلية.

ومن المقرر أن تكون الحملات والسلال الغدائية تباعاً،  ودعا المجلس «أهل الخير للتعاون ومد يد العون من أجل سد حاجة بعض الأسر المحتاجة داخل البلدية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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