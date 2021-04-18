ليبيا الان

مئات من حاويات البضائع تصل ميناء بنغازي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت إدارة ميناء بنغازي عن السفن الراسية خلال الساعات الماضية والمحملة بسلع وبضائع متنوعة.

وبحسب البيانات الحديثة فقد وصلت الباخرة “بلتاكي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا” محملة بأكثر من 300 حاوية فيها سلع مستوردة لصالح القطاع الخاص.

فيما دخلت الباخرة “نينا أوف” التابعة للوكيل الملاحي شركة مديترينيان إلى منطقة الرسو تمهيدا لتفريغ حمولتها من الحاويات والمقدرة بـ113 حاوية.

واستقبلت الأرصفة التجارية باخرة الإسمنت السائب “جواهر” التابعة للوكيل الملاحي شركة التضامن وعلى متنها نحو 6 آلاف طن من الإسمنت.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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