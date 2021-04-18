سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 18 ابريل 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 18 ابريل 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 18-4-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
الدولار = 5.085 دينار
الدولار حوالة تركيا= 5.09 دينار
دولار حواله دبي =5.08 دينار
دولار بشيك الوحدة = 5.93 دينار
دولار بشيك التجارة والتنمية =5.97 دينار
اليورو = 6.08 دينار
الجنية الإسترليني 6.95 دينار
الليرة التركية 0.63 دينار
الدينار التونسي 1.86 دينار
الجنية المصري 0.33 دينار
الدينار الاردني 7.15 دينار
كسر الذهب عيار 18 ب205 دينار
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