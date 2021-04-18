بركة: ليبيا تندرج تحت الفصل السابع ومسؤولية مجلس الأمن أن يتحرك لوأد المظاهر المسلحة

ليبيا – أكد المحلل السياسي الليبي عثمان بركة أن الاستحقاقات الانتخابية تحتاج إلى مناخ آمن ومستقر، إلا أن سيطرة المليشيات المسلحة في المنطقة الغربية تجعل من إجراء الانتخابات أمرًا صعبًا.

بركة وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية ” اليوم الأحد قال:” إنه ليس من المعقول أن يتم عمل سلمي في محيط غير آمن ومسلح وخارج عن القانون والأعراف ما يحث مخالف لكل النواميس الدينية والاجتماعية وحتى الأخلاقية”.

وأشار إلى أن ليبيا تندرج اليوم تحت الفصل السابع أي أنها تحت مسؤولية مجلس الأمن، والذي عليه أن يتحرك لوأد المظاهر المسلحة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية