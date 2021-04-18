الترجمان: المجتمع الدولي قادر على تفكيك المليشيات والذهاب بليبيا نحو الانتخابات

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني والباحث السياسي خالد الترجمان إن المجتمع الدولي قادر على تفكيك المليشيات وترحيل القوات الأجنبية والمرتزقة والذهاب بليبيا نحو الانتخابات، متى توافرت الإرادة السياسية لذلك.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية ” اليوم الأحد أكد أن رئيسي الحكومة عبدالحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي محمد المنفي، لا يستطيعان فعل شيء تجاه تلك المليشيات، قائلاً:” إن الليبيين سينتظرون ما يمكن أن يسفر عن قرار مجلس الأمن الدولي الصادر الجمعة بالتأكيد على تفكيك المليشيات وترحيل القوات الأجنبية”.

وأوضح أن المليشيات التي تتغذى على تجارة المخدرات والمشتقات النفطية والممنوعات والهجرة غير الشرعية والسيطرة على مصرف ليبيا المركزي واقتسام موارد الليبيين، تأتمر بأمر مخابرات أجنبية تسيطر عليها وتوجهها نحو خطواتها المقبلة.

وحول إمكانية تطبيق قرار مجلس الأمن الذي توعد معرقلي العملية السياسية بالعقوبات على الدول التي تتبنى المليشيات في ليبيا، قال الترجمان إن القرار الصادر بإجماع الدول يقصد به الداخل الليبي بشكل أساسي وتركيا بشكل آخر، كون الأخيرة ما زالت تراوغ وتتحايل على خروجها من البلاد.

الترجمان أشار إلى أن أنقرة ترى في الجانب العسكري الذي تمثله في ليبيا الضامن الوحيد لتحقيق مصالحها والسيطرة على ما تريد من النفط والغاز، بالإضافة إلى حصة الأسد في إعادة الإعمار.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية