بلدية سرت: إحالة مرتبات القطاعات والأجهزة إلى المصارف التجارية

أعلنت بلدية سرت إحالة حوافظ مرتبات موظفي القطاعات والأجهزة التابعة لها عن شهر مارس الماضي إلى المصارف التجارية.

وقال مراقب الخدمات المالية في سرت عز الدين أسويسي، إن كل رواتب شهر مارس لموظفي الأجهزة الحكومية بالمدينة، البالغ عددهم أكثر من 14 ألف موظف وموظفة، تمت إحالتها إلى المصارف، لافتا إلى العمل حاليا على تجهيز حوافظ مرتبات شهر أبريل الجاري.

وفى 29 مارس الماضى، بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مع وزير الاقتصاد محمد الحويج، ومسؤولين آخرين في الصالون الاقتصادي بديوان مجلس الوزراء، سبل صرف علاوة العائلة، والدين السابق منذ إصدار قرار اعتمادها في 2013 .

وبحث الدبيبة ، زيادة رواتب القطاع العام بما يتناسب مع سعر الصرف المعدّل ، وقرار التعريفة الجمركية، ومكافحة الفساد وإهدار المال العام بضوابط عدّة، كما حيث المصرف المركزي على إبقاء سعر صرف الدينار أمام الدولار على ما هو عليه إلى نهاية السنة المالية للدولة حتى يتحسن الوضع المعيشي .