وزيرة الدولة لشؤون المرأة تلتقي الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة

طرابلس 18 إبريل 2021 (وال) -التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة السيدة حورية الطرمال، صباح اليوم الأحد، مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بليبيا السيد عبدالقادر موسى، بحضور مسؤولة مكتب المنظمة فرع بنغازي السيدة نزهة رفيق.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التطرق إلى آلية عمل المنظمة داخل ليبيا، وسبل تطوير التعاون بين مكتب السيدة الوزيرة واليونسيف.

كما تم بحث إنشاء لجنة تقنية مكونة من مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة بليبيا، لدعم عمل وزيرة الدولة لشؤون المرأة. (وال ـ طرابلس) س خ

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