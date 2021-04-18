وزيرة الدولة لشؤون المرأة تلتقي الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة

طرابلس 18 إبريل 2021 (وال) -التقت وزيرة الدولة لشؤون المرأة السيدة حورية الطرمال، صباح اليوم الأحد، مع الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بليبيا السيد عبدالقادر موسى، بحضور مسؤولة مكتب المنظمة فرع بنغازي السيدة نزهة رفيق.
وتم خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التطرق إلى آلية عمل المنظمة داخل ليبيا، وسبل تطوير التعاون بين مكتب السيدة الوزيرة واليونسيف.
كما تم بحث إنشاء لجنة تقنية مكونة من مختلف وكالات الأمم المتحدة العاملة بليبيا، لدعم عمل وزيرة الدولة لشؤون المرأة. (وال ـ طرابلس) س خ
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