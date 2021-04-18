الجيش التشادي يواجه مسلحين قادمين من ليبيا

أعلن الجيش التشادي، أمس السبت، أنه دمر قافلة من المسلحين الذين دخلوا من ليبيا في 11 أبريل، في نفس يوم الانتخابات الرئاسية التي يتقدّم فيها الرئيس إدريس ديبي.

وأكدت هيئة أركان الجيش التشادي في بيان لها، أن قوات الدفاع والأمن دمرت بالكامل قافلة للمتمردين الذين اقتحموا شمال كانيم. وأضاف البيان أن العمليات العسكرية مستمرة لاعتقال آخر الفارين، موضحا أن النتيجة ستعلن في وقت لاحق.

وقبل أسبوع، أعلن الجيش دخول مسلحي جبهة التغيير والوفاق في تشاد، وهي جماعة سياسية وعسكرية، شمال البلاد، أعلنت يوم الثلاثاء عن التحرير الكامل لمنطقة تيبستي في الشمال.

وفي جبال تيبستي وعلى طول الحدود مع ليبيا، يخوض متمردون يدخلون من ليبيت باستمرار مواجهات مع الجيش التشادي، رغم القصف الفرنسي بناء على طلب نجامينا في فبراير 2019.

يذكر أن الولايات المتحدة أمرت موظفيها غير الأساسيين في تشاد بالمغادرة مع اقتراب مقاتلين من العاصمة يوم الأحد بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات المبكرة أن الرئيس ديبي في طريقه لتمديد فترة حكمه التي استمرت ثلاثة عقود.