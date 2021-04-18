“أبو جناح” يبحث مع رئيس “الأحوال المدنية” 4 موضوعات هامة أبرزها “منحة الزوجة” والانتخابات

أجرى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، اليوم الأحد ، زيارة لمقر مصلحة الأحوال المدنية الليبية بطرابلس، والتقى خلالها محمد حسن بالتمر رئيس المصلحة الذي أثنى خلال الاجتماع على تمكن المصلحة بكل فروعها من الحفاظ على وحدتها خلال فترة الانقسام السياسي.

من جهته قام النائب بالاطلاع ومتابعة آخر مستجدات إجراءات المصلحة المساهمة والداعمة لإنجاح موضوع منحة الزوجة والأبناء التي تعهدت حكومة الوحدة الوطنية بحل جميع المشاكل التي تحول دون صرفها.

كما استعرض محمد بالتمر دور مصلحة الأحوال المدنية في العملية الانتخابية وعملية التسجيل في السجلات الانتخابية، بالإضافة إلى التشديد على دورها في حماية الهوية الليبية.

ناقش الاجتماع معالجة أي مشاكل قد تعترض الليبيين في الخارج سواء المقيمين أو المهجرين لأسباب استثنائية، والمرتبطة بتسجيل الولادات والوفيات وأي اجراءات متعلقة بالسجل المدني.