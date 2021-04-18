“الملحقيات وشؤون الموفدين” تبحث ربط منظومة الإيفاد والإبتعاث بمصلحة الأحوال المدنية 

بحث مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، محمد بن غلبون، الأحد، في اجتماع بمقر مصلحة الأحوال المدنية مع نائب مدير المصلحة المهندس محمود معتوق، آليات التعاون المشترك بشأن ربط منظومة الإيفاد والإبتعاث بمنظومة المصلحة.

وأوضح حساب إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين بوزارة التعليم الليبية، على فيسبوك، في بيان، أن ” الاجتماع أكد على أهمية ربط ومطابقة البيانات لتسهيل وتنظيم تسجيل الإجراءات للموفدين بحيث ستسهم في الحد من التأخير في إجراءات الموفدين من حيث تعديل الوضع الاجتماعي وتقليل التعامل بالمستندات الورقية و التقليل من التأخير في إتمام الإجراءات”.

شارك في الاجتماع د. محمد العتوق، مدير عام مركز ضمان الجودة الذي أثنى بدوره على الخطوات المميزة التي تسعى لتحقيقها إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين وبالأخص تطوير وتيسير الإجراءات للموفدين عبر أتمتة المعاملات والتي تخدم الطلبة الموفدين.

وفي ختام الاجتماع أعرب “بن غلبون” عن سروره بتعاون إدارة المصلحة وقدرتها على المشاركة في معالجة السلبيات والصعوبات التي تواجه الإدارة لتقديم خدمات جيدة للطلبة الموفدين، وتم الاتفاق على التواصل مع المصلحة بتكليف رئيس قسم التوثيق و المعلومات بتزويدهم بالبيانات اللازمة لانجاح هذا المشروع.