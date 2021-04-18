سفارة البوسنة بطرابلس تعيد فتح خدمات التأشيرات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت السفارة الليبية بالبوسنة والهرسك بإعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة بالعاصمة طرابلس.

وقالت السفارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك إنه أصبح بإمكان المواطنين الليبيين تقديم طلبات الحصول على التأشيرة اللازمة لزيارة البوسنة عن طريق سفارتها بمنطقة السياحية ابتداء من تاريخ اليوم الإثنين الموافق للتاسع عشر من أبريل الجاري .

وأوضحت السفارة أن هذه الخطوة جاءت بعد الاتفاق بين وزارة الخارجية البوسنية والقائم بالأعمال بالوكالة المعتصم بالله الضاوي، على تقديم كل التسهيلات لمواطني البلدين للمساهمة في دعم التعاون في مجال السياحة والتبادل التجاري والاستثمار وتطوير علاقات التعاون بين البلدين.