أكاديمية الدراسات العليا تطلق موسمها الثقافي في مصراتة

احتضنت قاعة المناقشات بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا فرع مصراتة، انطلاق فعاليات الموسم الثقافي للأكاديمية، المقام تحت شعار، وقولوا للناس حسنا، بإشراف معهد تنمية الموارد البشرية بالأكاديمية.

الفعاليات تخللتها محاضرة بعنوان، زواج الليبيات بغير الليبيين، الإشكاليات وسبل المعالجة، بحضور عدد من المهتمين وطلبة الدراسات العليا.

يذكر أن الموسم الثقافي الذي تقيمه الأكاديمية سيستمر لمدة 3 أسابيع، وتتضمن فعالياته محاضرات في موضوعات مختلفة، صحية وسياسية واقتصادية وغيرها مما يخص الشأن العام في ليبيا.

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