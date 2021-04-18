شكري ودندياس يبحثان سبل دعم تسوية شاملة للقضية الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس، في القاهرة، عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من بينها الملف الليبي.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، فإن اللقاء الذي عقد بين الوزيرين اليوم تناول آخر تطورات الأوضاع في شرق المتوسط.

واستعرض شكري رؤية بلاده لحلحلة الأزمات في المنطقة، وتهيئة المناخ لإحلال الأمن والاستقرار، ودعم الوصول إلى تسوية شاملة للقضية الليبية.

وجدد الوزيران التأكيد على أهمية التنسيق وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا وأهمية مصر كشريك استراتيجي لليونان والاتحاد الأوروبي في منطقة جنوب المتوسط والشرق الأوسط.

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