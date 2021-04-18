“طرابلس العسكرية” تواصل إخلاء المعسكرات -((صور))

ذكرت المنصة الإعلامية للوحدة العسكرية المعروفة بـ”اللواء 444 قتال” والتابعة لمنطقة طرابلس العسكرية إن مفارزها تواصل أعمال إخلاء ما وصفته بــ “المقرات غير الشرعية”، في إطار الخِطّة الموضوعة من طرف “منطقة طرابلس العسكرية” التابعة لرئاسة أركان الجيش “قوات الوفاق سابقاً”.

وجاء في منشور اللواء 444 أن المقار المعنية تقع في منطقتي “صلاح الدّين” و “طريق الشّوك” في الطرف الجنوبي من العاصمة طرابلس والتي شهدت المعارك الحربية التي دارت رحاها في 2019 بين قوات الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة التابعة لقوات الوفاق – ووفقاً للمنشور يبلغ عدد المقرّات التي تم إخلاؤها “23”مقرا.

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