“مجلس الأعمال الإفريقي” ينظم المعرض الليبي التونسي في طرابلس

ينظم مجلس الأعمال التونسي الإفريقي بالشراكة مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس ومركز النهوض بالصادرات الليبي الدورة الأولى للمعرض الليبي التونسي أيام 23 و24 و25 مايو المقبل ، بمعرض طرابلس الدولي تحت شعار “منتدى التوأم الاقتصادي نحو إفريقيا”.

وأكد مجلس الأعمال التونسي الأفريقي، في بيان، إنه بعد النجاح الذى وصفته بـ” الباهر” للدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بصفاقس، يقام هذا المعرض الذي يهدف الى توطيد الشراكة بين الفاعليين الاقتصاديين بالبلدين والعمل على بلورة توجه مشترك نحو إفريقيا جنوب الصحراء ولتكون تونس وليبيا بوابة لعديد الدول في أوروبا واسيا وأمريكا المهتمة بالسوق الإفريقية .

وأضاف أن المعرض الليبي التونسي يعد فرصة كذلك للفاعلين الاقتصاديين بتونس وليبيا لإعادة التمركز والرفع من نسق المبادلات والاستثمارات بين البلدين.