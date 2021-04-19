بالأسماء.. قائمة المرشحين لتولي رئاسة المحكمة العليا

أرسلت الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية خطابا رسميا لمجلس النواب لترشيح 7 مستشارين لتتم المفاضلة بينهم للتصويت عليهم بمجلس النواب لترشيح أحدهم لتولي رئاسة المحكمة العليا.

ووضع الجمعية وفق الخطاب الذي تحصلت عليه “الساعة24″، 7 أسماء وهم، المستشار محمد القمودي الحافي رئيس المحكمة، والمستشار المبروك عبد الله الفاخري رئيس الدائرة، وكل من المستشارين محمد أحمد الخير ، و عبد الله محمد أبوزيرة ، ويوسف المرتضى الشاعري وعبد القادرة عبد المنساز أعضاء الدائرة.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب كافة الأعضاء لانعقاد جلسة رسمية، اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب المؤقت بمدينة طبرق.

وأوضح الحساب الرسمي لمجلس النواب الليبي، أن “الاجتماع سيكون لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المقدمة من حكومة الدبيبة”، لافتًا إلى أنه يجب “على لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة”.