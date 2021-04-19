سفارة البوسنة والهرسك بليبيا تعيد فتح خدمات التأشيرات

أعلنت سفارة البوسنة والهرسك بطرابلس، إعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأصدر حساب السفارة الليبية في البوسنة والهرسك، على فيسبوك، بيانًا جاء فيه؛ “بفضل الجهود المشتركة واللقاءات والتنسيق بين السفارة الليبية في سراييفو ووزراة الخارجية، أصبح بإمكان المواطنين الليبيين من تقديم طلبات الحصول على التأشيرة اللازمة لزيارة البوسنة عن طريق سفارتها بمنطقة «السياحية» في طرابلس إبتداءً من يوم الاثنين القادم الموافق 19 إبريل 2021”.

وأوضح البيان، أن تلك الخطوة “تأتي بعد الاتفاق الذي تم بين وزارة الخارجية البوسنية والقائم بالأعمال بالوكالة المعتصم بالله الضاوي”، مردفًا أنه “وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على تقديم كل التسهيلات لمواطني البلدين للمساهمة في دعم التعاون ذات الاهتمام المشترك وبالأخص في مجال السياحة والتبادل التجاري والاستثمار وتطوير علاقات التعاون بين البلدين”.