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زوارة.. مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر ديوان بلدية زوارة – الأحد- مراسم التسليم والاستلام بين عميد وأعضاء المجلس البلدي الجدد وعميد وأعضاء المجلس البلدي السابقين برئاسة “حافظ معمر”-وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي للبلدية.

وجاء إجراء التسليم والاستلام تنفيذاً لقرار وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية رقم 18 لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة لتسليم والإستلام بين المجلسين.. وأقيمت المراسم بحضور لجنة التسليم والاستلام وأعضاء من المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية والمراقب المالي ببلدية زوارة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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