مصراتة.. تنظيم تعليق الدعايات في الفضاء العام

أهابت إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة التابعة لبلدية مصراتة، بأصحاب المحلات التجارية والشركات الخاصة والمصانع ومراكز الدعاية والإعلان ضرورة تعبئة النموذج المرفق في إعلان وزعته على المعنيين بالخصوص.

وقالت البلدية في منشور لها أن هدفها تنظيم الإعلانات واللافتات داخل نطاق بلدية مصراتة،على أن يتم تسليم نماذج معدة بعد تعبئتها للفرع البلدي الواقع في نطاقه الإعلان أو اللافتة، محددةً موعداً للتسليم قبل يوم الخميس المقبل.

ووجهت البلدية إلى أن تتم تعبئة نموذج واحد لكل لافتة دعائية موضوعة على أرصفة الطرقات والفضاءات العامة، محذرةً بأنه سيتم إزالة اللافتات والإعلانات غير القانونية وغير المطابقة للمواصفات الفنية بعد انتهاء التاريخ المذكور، حرصاً من البلدية على وضع حد لفوضى تعليق الإعلانات والدعايات في الشوارع العامة والميادين.

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