الوطني لمكافحة الأمراض: انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا في مصراتة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية مصراتة.

وقال المركز في إيجاز صحفي، قام فريق من فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة مصراته بجولة تفقدية لمراكز التطعيم بالبلدية لاطمئنان وتفقد سير العمل بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، قال مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط اسميو، إن “الإقبال على التسجيل بمنظومة التطعيمات ضد فيروس كورونا يتزايد بشكل كبير يوميا”.

وأضاف «اسميو» في تصريحات صحفية، أن “نسبة الإقبال في بلديات طرابلس جيدة، باستثناء بلدية أبو سليم التي امتنعت عن إجراء التطعيمات إلى حين تنفيذ مطالب تتعلق بالوضع الصحي”.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلن تسجيل 749 إصابة بفيروس كورونا في عموم ليبيا، السبت، و666 حالة شفاء، فضلًا عن 14 حالة وفاة.