“المغاربي للصحافة”: نطالب “بعيو” بالتشاور مع الصحفيين بشأن مسودة السلوك

أصدر الاتحاد المغاربي للصحفيين بيانا حول الصحافة فى ليبيا وتونس، قائلا فيه:” تابعنا فى الاتحاد قرار رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بخصوص تشكيل لجنة مهمتها صياغة مدونة للسلوك وأخلاقيات المهنة داخل ليبيا ، ورغم ترحيبنا بهذه الخطوة الهامة نحو اعلام هادف وفعال يبتعد عن لغة التحريض والعنف ويحترم الضوابط والثوابت الوطنية الليبية ، فإننا نشاطر زملاءنا بالنقابة الوطنية للصحفيين الليبين قلقهم من بعض مواد المدونة التى تشكل تضييقا على الصحفيين وعلى حرية التعبير المكفول بالمواثيق والمعاهدات الدولية”.

وتابع، في هذا الإطار، نأمل فى الاتحاد المغاربي للصحفيين من رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، أن يتم التعامل مع الوثيقة الوطنية حول مدونة السلوك و أخلاقيات المهنة بشكل مهني وبتشاور موسع مع الصحفيين الليبين.

واستطرد نؤكد فى الاتحاد، مساندتنا لكل الجهود المبذولة من النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، في الحفاظ على حق حرية التعبير مع احترام أدبيات ممارسة مهنة الصحافة الاتحاد المغاربى للصحفيين .

وأردف ،حصل من تداعيات خطيرة بعد تكليف مدير جديد لوكالة الأنباء التونسية وما صاحب ذلك من اعتداء على الزملاء الصحفيين التونسيين ومنعهم من دخول مكاتبهم بمقر الوكالة بالعاصمة التونسية على خلفية موقفهم من التعيين.

ونؤكد إننا فى الاتحاد المغاربي للصحفيين ، مساندتنا لجهود النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مطالبتها بوضع معايير واضحة وشفافة لقيادة المؤسسات الإعلامية العمومية داخل البلاد، وندعو السلطات التونسية إلى التعاطى إيجابيًا مع مطالب الصحفيين وإلى وقف العنف والاعتداء على الصحفيين وانتهاج خيار الحوار والتفاوض للوصول للحلول المناسبة. .