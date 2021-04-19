ليبيا الان

معالجة حالات “جرب” داخل “مستشفى قرقارش”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

زار  فريق طبي من إدارة مكافحة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض -الأحد- مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية في مدينة طرابلس- وفقاً لما ذكره مكتب الإعلام والتوثيق التابع لإدارة مكافحة الأمراض المشتركة التابعة للمركز.

وتأتي هذه الزيارة الميدانية بناءً على خطاب من إدارة المستشفى بشأن وجود حالة اشتباه بمرض الجرب في أحد أقسام الإيواء التابعة له، حيث قام الفريق بالتواصل مع الطاقم الطبي بالمستشفى  للكشف على جميع النزلاء بالقسم ليتم من ثَم صرف العلاج اللازم للحالات المصابة الموجودة بالمستشفى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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