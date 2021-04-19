مصادر بالسفارة الليبية بالبوسنة لـ ( وال ): بإمكان الليبيين الحصول على تأشيرة زيارة البوسنة عن طريق سفارتها في طرابلس

طرابلس 19 أبريل 2021 م ( وال ) – أفادت مصادر دبلوماسية بالسفارة الليبية بالبوسنة والهرسك لوكالة الأنباء الليبية بمباشرة سفارة البوسنة بالعاصمة طرابلس لخدمات من التأشيرات للمواطنين الليبيين .

ولفتت المصادر الدبلوماسية عناية المواطنين الليبيين بأنه أصبح بإمكانهم تقديم طلبات الحصول على التأشيرة اللازمة لزيارة البوسنة عن طريق سفارتها بمنطقة “السياحية” في طرابلس ابتداء من اليوم الإثنين 19 أبريل الجاري .

وأوضحت المصادر في تصريحها لـ ( وال ) أن هذه الخطوة المهمة تأتي بفضل الجهود المشتركة واللقاءات والتنسيق بين السفارة الليبية في سراييفو ووزارة الخارجية البوسنية ، مشيرة في هذا الصدد إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين وزارة الخارجية البوسنية والقائم بالأعمال بالوكالة ” المعتصم بالله الضاوي ” والذي يقضي بتقديم كافة التسهيلات لمواطني البلدين للمساهمة في دعم التعاون ذات الاهتمام المشترك وبالأخص في مجال السياحة والتبادل التجاري والاستثمار وتطوير علاقات التعاون بين البلدين. (وال- طرابلس)

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