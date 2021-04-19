وزارة العدل تستعرض مع المنظمة الدولية للهجرة إجراءات ترحيل النزلاء الأجانب المتحفظ عليهم بمؤسسات الإصلاح

طرابلس 19 أبريل 2021 ( وال )- عقد مساء الأحد اجتماع تقابلي بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لمتابعة إجراءات ترحيل النزلاء الأجانب المودعين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الاجتماع – الذي ترأسه مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة والفريق المشكل بقرار وزير العدل رقم (930) لسنة 2020 ومسؤول الحماية والعودة الطوعية بالمنظمة الدولية للهجرة “ايمنويل مهاري” – استعرض الاجتماع الخطوات العملية المقترحة التي تسهم بترحيل النزلاء الأجانب المتحفظ عليهم بمؤسسات الإصلاح والتأهيل رهن الترحيل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على آلية عمل مشتركة لمعالجة أوضاع النزلاء الأجانب المستهدفين بالترحيل إلى بلدانهم بالتنسيق بين وزارتي العدل والخارجية والمنظمة الدولية للهجرة والسفارات المعنية.

وحضر الاجتماع مندوب عن إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية. (وال- طرابلس)

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