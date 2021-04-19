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قفل ثلاجة حفظ أغذية ولحوم في صبراتة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفَّذ مفتشو الرقابة على الأغذية و الأدوية مكتب صبراتة يرافقهم رجال الحرس البلدي، جولةً تفتيشية استهدفت عدة نقاط ومحال لتداول الغذاء.

وأسفرت الجولة الميدانية التفتيشية عن  قفل ثلاجة خاصة بحفظ الأغذية واللحوم_بالشمع الأحمر بعد رصد مخالفات عدة تتعلق بمعايير الصحة والنظافة العامة.

وضبط المفتشون “10” مخالفات دفعتهم لاتخاذ الإجراء، هي: النظافة العامة سيئة – عدم وجود شهادة صحية – عدم وجود ترخيص – عدم التقيد بالتدابير الاحترازيه للوقاية من فيروس كورونا.

كما رصد الفريق سوء فك الدجاج المجمد مما أدى إلى فساد السلعة – وجود ذباب على اللحم – نظافة المبردات “الفريز ” سيئة – عدم الالتزام بتدابير مكافحة الآفات – التهوية سيئة – الإضاءة سيئة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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