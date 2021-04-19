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“أبوسليم”.. إبرام اتفاقية مع شركة الإنماء

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبرمت بلدية أبوسليم في مدينة طرابلس اتفاقية للشراكة والتعاون مع شركة الإنماء للاستثمارات السياحية والعقارية القابضة والتابعة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي-وفقاً لما أورده المكتب الإعلامي للبلدية.

سيتم العمل بموجب هذه الاتفاقية بتفعيل المشاريع التنموية التي ستنفذها الشركة القابضة والشركات التابعة لها، ضمن خطة البلدية في تفعيل حركة البناء والإعمار والتطوير العمراني بداخل حدودها الادارية .

كما تهدف الاتفاقية تشغيل أكبر عدد من شباب البلدية الباحثين عن عمل وتطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز خدمية واستثمارية عصرية تواكب التطور العمراني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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