المدني: الوضع في طرابلس على صفيح ساخن

جدد عبد المالك المدني، الناطق السابق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ«عملية بركان الغضب» استغاثته السابقة بضرورة وضع حل سريع وجذري لما وصفهم بالمليشيات الخارجة عن القانون في العاصمة طرابلس.

“المدني” كتب على حسابه بـ”فيسبوك”اليوم: “الوضع على صفيح ساخن، فيبدو أن هُناك أيادي سوداء لاتريد الخير للعاصمة ولا تريدها أن تبقى بدون حروب، نسأل الله أن يحفظ عاصمتنا الحبيبة” وفق قوله.

استغاثة “المدني” تأتي بعد 3 سنوات من إنكار وجود مليشيات داخل العاصمة طرابلس، واستنكار حملة الجيش الوطني الليبي لتطهير العاصمة من المليشيات.

ويوم أمس الأول، شهدت العاصمة طرابلس في الساعات الأولى من صباح السبت للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين اشتباكات مسلحة بين بين مسلحين تابعين لجهاز الأمن القضائي، وآخرين تابعين ما يسمى جهاز دعم الاستقرار.

وذكرت مصادر أمنية في العاصمة طرابلس، أن هناك تبادلا لإطلاق نار شهدته الطريق الرابطة بين جامعة طرابلس وما يعرف بجزيرة المدار بمنطقة سيدي المصري بين مسلحين تابعين لجهاز الأمن القضائي، وآخرين تابعين ما يسمى جهاز دعم الاستقرار.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات اندلعت بسبب محاولة مسلحين تابعين لجهاز الأمن القضائي القبض على أحد حراسات المدعو “غـــنيوة” المتهم عند النائب العام بعدة قضايا منها القتل والسطو.