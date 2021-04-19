«الدرقاش»: زيادة المحلات التجارية أكثر من السكان في ليبيا مؤشر طيب عن النمو الاقتصادي

زعم مروان الدرقاش، المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن زيادة المحلات التجارية أكثر من عدد السكان في ليبيا، يعد مؤشرا طيبا عن النمو الاقتصادي، بحسب وصفه.

وقال الدرقاش في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نسبة الزيادة في عدد المحلات التجارية في ليبيا أكبر من نسبة الزيادة في عدد السكان، مؤشر طيب عن النمو الاقتصادي رغم عدم توفر الاستقرار الأمني والاقتصادي”.

وأبدى عدد كبير من متابعيه اعتراضهم على ما يقول، حيث أكد عادل حمودة، أن العكس هو الصحيح، قائلا: “أنا أرى بها زيادة مضرة باقتصاد البلاد خصوصا أنه بدون دراسة أو توجيه من الدولة حسب الحاجة للمحل، كما أن أي نشاط اقتصادي يجب أن يكون ضمن دراسة من الدولة ابتداءً من العدد المطلوب لكل منطقة أو مدينة بحيث لا يتسبب في خسارة للتاجر ومن ثم خسارة للدولة وهي من مهام وزارة الاقتصاد (وهي وزارة في سبات عميق من قبل الثورة وإلى الآن)”.

وأضافت متابعة أخرى تدعى حنان “هذه الزيادة في الأنشطة التجارية يجب أن تقابلها أولا نمو في البنية التحتية لاستيعاب سياحة التسوق التي هي في تزايد، وأيضا يجب توجيه رؤوس الأموال بشكل صحيح يخدم اقتصاد المدينة والبلاد بشكل صحيح وذلك بتوجيهها إلى إقامة مشروعات صغرى ومتوسطة صناعية وخدمية توفر فرصة عمل وسلع وخدمات محلية تستطيع أن تكون بديلا للسلع المستوردة”.

وتابع حماد مرقم “هذا الأمر دليل على الكساد وعدم وجود البدائل فهذا التزاحم في المحلات ليس في صالح أحد بدون تخطيط ولا دراسة وعدد كبير يغير نشاطه أكثر من مره فنحن في حاجه للإنتاج وليس الاستهلاك فالمنطقة التي تحتاج لمحل واحد تجد بها عشره بنفس النشاط. ما الجديد في ذلك وماهي الخدمة المقدمة؟”.