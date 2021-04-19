القنصلية التونسية بطرابلس تعلق أعمالها لمدة أسبوع بسبب «كورونا»

أعلنت القنصلية التونسية بطرابلس، أنه تقرر إغلاق كافة مصالحها لمدة أسبوع، بسبب إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت القنصلية في بيان صادر عنها: “تعلم القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس جميع أفراد الجالية أنه على إثر ثبوت إصابة العديد من موظفيها بفيروس كورونا المستجد، تقرر، تطبيقا لقواعد البروتوكول الصحي وكإجراء وقائي، غلق مصالحها لمدة أسبوع”.

وأضاف البيان “تقرر الغلق بداية من يوم الاثنين 19 أبريل إلى غاية يوم الاثنين 26 أبريل، تفاديا لتفشي العدوى بالفيروس”.

وتابع “وتضع القنصلية العامة على ذمّة كافة المواطنين بالنسبة إلى الحالات المستعجلة وسائل الاتصال التالية: الهاتف: 0213409479 البريد الالكتروني: [email protected]”.