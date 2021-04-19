البشتي: المجموعات المسلحة لن تسلم سلاحها ولن تترك السلطة في 24 ديسمبر

أكد المحلل السياسي عبد العظيم البشتي، أن المجموعات المسلحة لن تسلم سلاحها ولن تترك السلطة في 24 ديسمبر، وهو الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية.

وقال البشتي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من الواضح أن المجموعات المسلحة لن تسلم سلاحها ولن تترك السلطة لا في 24 ديسمبر ولا قبله ولا بعده”.

يشار إلى أنه تم الاتفاق على يوم 24 ديسمبر المقبل كموعد الاجراء الانتخابات في ليبيا، ويستمر المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في العمل حتى هذا التاريخ فقط.