الناطقة باسم «حزب صوّان»: على الحكومة التحضير للانتخابات وألا تظل «حبيسة طرابلس»

قالت الناطق الرسمي باسم حزب العدالة والبناء – الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا – سميرة العزابي، إن حزبها يرحب بقرار مجلس الأمن رقم (2570) الصادر بالإجماع، وأن – قرار مجلس الأمن يدعو حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إلى القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة لإجراء الانتخابات الشاملة الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، وفق قولها.

أضافت العزابي في مداخلة حول قرار مجلس الأمن رقم (2570) على قناة ليبيا بانوراما – الذراع الإعلامية للإخوان في ليبيا – أمس: “القرار مهم ويؤكد على استحقاقات عاجلة لا تحتمل التأخير، وعلى حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التركيز على الملف الداخلي وإعطاءه الأولوية” على حد تعبيرها.

وواصلت: ” إن كان لابد من الزيارات الخارجية فيمكن الاكتفاء بتمثيل وزرة الخارجية لذلك، والاستحقاقات والملفات الداخلية تحتاج إلى اهتمام أكبر، وعلى الحكومة التركيز في كيفية تحسين الخدمات للمواطن، وعلى حكومة الوحدة الوطنية التحضير للاستحقاق الانتخابي وتقديم الدعم للمفوضية العليا للانتخابات، ويجب على الحكومة بسط سلطتها على كامل التراب الليبي، ولا نريد للحكومة أن تكون حبيسة طرابلس، وعليها تفعيل وزاراتها وتقديم خدماتها في كل ليبيا” وفق قولها.