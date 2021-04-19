حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في جالو و6 إصابات في سبها

توفيت حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في جالو، فيما أصيبت ست حالات جديدة بالفيروس في سبها.

وأعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في جالوا عن وفاة حالة جديدة بمركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، والحالة من سكان المدينة.

من جانبه، استلم مختبر المركز الوطني للأمراض فرع سبها عينات خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد بلغ عددها 45 عينة، منها 39 عينة سلبية، و6 إيجابية.

وبلع عدد حالات الشفاء 57 حالة؛ بينما توزعت الإصابات إلى 3 في سبها ومثلها في الشاطئ.

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