«الاتحاد الأوروبي»: ندعم البلديات الليبية لتحسين خدمات المياه والكهرباء والرعاية الصحية

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إنّ السلام والأمن يعتبران على حد سواء شرطين مسبقين للتنمية المستدامة ونتيجة لها، وأن الصندوق الائتماني للاتّحاد الأوروبي من أجل أفريقيا يدعم البلديات في ليبيا لتحسين الخدمات الأساسية مثل النّفاذ إلى المياه والكهرباء والرعاية الصحية.

وفي وقت سابق، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، إن الصندوق الائتماني للاتّحاد الأوروبي من أجل أفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، حريص على حصول الأشخاص على الرعاية الصحية ولا يزال في صلب عمله.

أضافت “بعثة الاتحاد الأوروبي” في بيان، أمس الأول السبت: “لقد صارت نتائج هذا الدعم وتأثيره واضحين في فترة كوفيد-19. لقد تمكنت السلطات المحلية في ليبيا من اتخاذ تدابير حماية، وإجراء حملات تطهير في الشوارع، وتوزيع معدات الوقاية الشخصية الأساسية، وتجهيز المراكز الصحية المحلية بشكل أفضل للتصدّي للفيروس”.