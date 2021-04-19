«الأرصاد الليبية»: طقس معتدل على مناطق الشمال واحتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبية، طقساً معتدلاً على أغلب مناطق الشمال مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الشرقي واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة هذا اليوم وبعض مناطق الجنوب الغربي والوسط، وقال إن الرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، تتحول تدريجيا بعد ظهر يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على مناطق رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (20-25) مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي من يوم الغد على الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده.

أضاف “المركز” في بيان: “درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 24) مْ ، و ما بين (32 – 35) مْ على جالو والجغبوب ، ولا تتجاوز (17) مْ على مناطق الجبل الأخضر، والجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، والسماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة يوم الغد على بعض مناطق الجنوب والوسط”.