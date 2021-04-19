القره بوللي تتسلم الدفعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القره بوللي ومكتب الرعاية الصحية الأولية، وصول الدفعة الأولى المخصصة لبلدية القره بوللي من لقاح فيروس كورونا نوع «استرازينيكا».

وأكد المدير التنفيذي للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا ببلدية القره بوللي، أن الحملة ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 20 أبريل 2021م علماً بأن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى من هم أعمارهم فوق 70 سنة والمسجلين بمنظومة التطعيم والذين تم إبلاغهم برسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة.

وجاءت مراكز التطعيم ببلدية القره بوللي، كالتالي: “العيادة المجمعة القره بوللي، المركز الصحي العطايا، المركز الصحي الشرقية، المركز الصحي الزيانية”.

وناشدت الإدارة لنجاح الحملة، الالتزام بالتالي: “الالتزام بالإجراءات الاحترازية لسلامتك وسلامة من حولك، الالتزام بوضع الكمامة وتجنب لمس الوجه، الحرص على التباعد المكاني أثناء وجودك داخل المرافق الصحية، الحفاظ على سلامتك وسلامة المواطنين والعاملين الصحيين مسؤولية مشتركة على الجميع أثناء التواجد داخل المرافق الصحية”.