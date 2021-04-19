مؤسسة النفط تعد لملتقى نفطي ليبي فرنسي

ليبيا- أكدت مؤسسة النفط في طرابلس شروعها بالإعداد لملتقى سيعقد خلال الفترة القادمة بين شركات القطاع النفطي الليبية ونظيراتها من الجانب الفرنسي.

تأكيد المؤسسة جاء وفقًا لبيان صحفي صادر عنها طالعته صحيفة المرصد خلال لقاء جمع رئيسها مصطفى صنع الله بالسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهيلين في مقر مؤسسة النفط في العاصمة طرابلس، الذي شهد بحث سبل تعزيز سبل التعاون المشترك بين المؤسسة وشركاتها وشركات النفط والطاقة في فرنسا.

وأشار البيان إلى أن الملتقى يهدف إلى توسيع آفاق التعاون وفتح أبواب الفرص التجارية لزيادة معدلات الإنتاج تطوير قطاع النفط وإنعاش الاقتصاد.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية