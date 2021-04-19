«الأرصاد»: طقس معتدل شمالاً مع احتمال سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على غالب مناطق الشمال اليوم الإثنين، مع تكاثر للسحب على مناطق الشمال الشرقي واحتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة فيها، وكذلك في بعض مناطق الجنوب الغربي والوسط.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– السماء قليلة السحب.

– الرياح شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتحول تدريجيا بعد ظهر غد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و25 درجة، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

– السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر.

– الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 20 و24 درجة، وما بين 32 و35 درجة على جالو والجغبوب، ولا تتجاوز 17درجة على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

-السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة غد على بعض مناطق الجنوب والوسط.

– الرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم ما بين 26 و32 درجة، وتصل إلى 34 ردجة على القطرون وتسجل ارتفاعا غد على غالب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:

– السماء قليلة السحب.

– الرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 34 و38 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.

غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم عند الساعة 19:39 وشروق الشمس ليوم الغد الساعة 06:31 مساء.

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