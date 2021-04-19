إطلاق مبادرة لتعميم التعلّم الديمقراطي في أوساط الشباب

عقد وزير الشباب “فتح الله الزني” أمس الأحد اجتماعاً مع “علي الصيد” رئيس اللجنة الوطنية لتأسيس برلمان الشباب الانتقالي إحدى مبادرات وزارة الشباب لتعميم التعلّم الديمقراطي في أوساط الشباب.

وهدف الاجتماع للبحث في سبل توظيف القدرات الشبابية المهتمة بالشأن الديموقراطي لتعميم التنمية السياسية للشباب، وتطبيق مخرجاتها مستقبلاً من خلال مشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية القادمة.

وأكد الوزير على تسخير الإمكانات كافة لتذليل الصعاب من أجل تنفيذ هذا الاستحقاق الشبابي الهام ليكون ميداناً حقيقياً لبناء قدرات شبابنا لخوض تجارب الاستحقاقات الانتخابية، موجها بضرورة الالتزام بتدشين الدورة البرلمانية الأولى خلال الموسم الشبابي الصيفي.