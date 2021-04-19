عون: نحتاج 12 مليار دولار «تطوير وصيانة» لرفع إنتاج النفط لـ2 مليون برميل

قال وزير النفط والغاز محمد عون، إن الوزارة تحاول أن تعتمد برنامجا شاملا لتطوير إنتاجية الحقول باستخدام آليات حديثة ومواكبة للإنتاج الحالي في العالم، وقد كلّفنا فريقا بذلك، وبدأ عمله، ووضعنا برامج تطوير لعدد من الاكتشافات غير المطورة عن الحقول والمكامن النفطية، وتشمل هذه الاكتشافات النفط والغاز الطبيعي.

أضاف عون في حوار مع صحيفة القدس العربي: “الهدف الأساسي من هذه الخطط والاستراتيجيات هو العمل على زيادة إنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي والنفط الخام، لتلبية احتياج السوق المحلي ومضاعفة المشاركة في سوق الغاز العالمي، وتستهدف الخطة الإنتاجية التي وضعتها الوزارة، رفع الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، و4 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميا في 2025، ما سيتطلب إنفاق قرابة 12 مليار دولار في التطوير والصيانة والتأهيل”.

وواصل الوزير قائلاً: “الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى 10 مارس 2021 بلغ حوالي 7 مليارات دولار ، نتوقع بعد أن ينتهي الاتفاق على تسمية شاغلي المناصب السيادية من مجلسي النواب والدولة، حسب اتفاقات الحوار السياسي، أن يواصل ريع النفط حركته على المنوال السابق، وهو الانسياب طبيعيا من المصرف الليبي الخارجي إلى مصرف ليبيا المركزي”.