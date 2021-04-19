البرلمان الأفريقي يرحب بقرار مجلس الأمن حول ليبيا

رحّب البرلمان الأفريقي بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا.

وأكد المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي مصطفى الجندي، على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أهمية التفاف القوى السياسية والشعب الليبي حول المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها الدولة الليبية، من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وعودة الأمن والاستقرار داخل ليبيا، ومنع جميع التدخلات الخارجية في الشأن الليبي الداخلي.

وأكد البيان أهمية أن تقوم السلطات التشريعية داخل ليبيا بتهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها واعتماد ميزانية موحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية.

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