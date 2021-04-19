584 إصابة و12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني للأمراض اليوم الإثنين عن تسجيل 584 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 133 مخالطًا، فيما توفيت 12 حالة جديدة.

وأشار المركز إلى تسجيل هذه الإصابات الجديدة من بين 2608 عينة استلمها من المختبرات المختلفة المنتشرة في مختلف المناطق، بينما تماثلت 648 حالة للشفاء.

وذلك، يصل إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 172 ألف و464 حالة إصابة منذ وصول الوباء إلى البلاد في مارس من العام 2020، مازال 11 ألف و898 منها نشطًا، فيما بلغ عدد الوفيات 2908 حالات، والمتعافين 157 ألف و658 حالة.

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