الخُمس تعلن بدء الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا

بدأت بلدية الخمس، في الحملة الوطنية للتطعيمات ضد فيروس كورونا باستهداف قرابة 5000 مواطن من كبار السن والعاملين بالقطاع الصحي .

وتشمل الحملة، 15 مركزا للتطعيم داخل البلدية، لاستقبال المواطنين، بعد ما وصلت إليهم رسائل نصية على هواتفهم توضح لهم آلية التطعيم وموعده.

وأكد مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بإدارة الخدمات الصحية الخمس، محمد ابراهيم المنشاز، ومقرر لجنة الإشراف على الحملة الوطنية للتطعيمات ضد كورونا في حديثه لوكالة الأنباء الليبية، أهمية توعية المواطنين بالتسجيل في منظومة التطعيمات الخاصة بالحملة.

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