وفد جزائري رفيع المستوى في زيارة عمل إلى ليبيا

يشرع وزير الشؤون الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، اليوم الإثنين، في زيارة عمل إلى ليبيا، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، ووفد رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يعقد بوقدوم بمعية الوفد المرافق له، لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الليبية الجديدة على مستوى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للدولة، لتدارس العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وكذا آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لترقية العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة.