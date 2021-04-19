مديرية أمن بني وليد تكشف عن تفاصيل اختطاف 20 مصريًا في ليبيا

ليبيا – أكد المتحدث باسم مديرية أمن بني وليد عبد الحكيم الغول اختطاف 20 مصريًا فقط من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية خلال الأيام الماضية.

الغول نفى في تصريحات خص بها موقع القاهرة 24 الإخباري المصري تابعتها صحيفة المرصد ما جرى تداوله من قبل وسائل إعلامية الأخرى، بشان اختطاف 35 مصريًا في مدينة بني وليد. مبينًا أن المختطفين جرى نقلهم بين عدة مدن وقرى للهرب من الأجهزة الأمنية، وتخزينهم، لحين إمكانية ترحيلهم للسواحل الأوروبية.

وأضاف: إن هؤلاء تم خطفهم خلال تواجدهم بمدينة الشويرف من قبل أحد عصابات الاتجار بالبشر المتواجدة بذات المنطقة، قبل أن يتم بيعهم إلى إحدى العصابات الأخرى المتواجدة بمدينة بني وليد، خوفًا من افتضاح أمرهم من قبل الأجهزة الأمنية، ليتم احتجازهم في وكر لمدة 14 يومًا للحصول على فدية مالية لإطلاق سراحهم.

وأشار الغول إلى دفع ذوي 7 منهم الفدية لتحرير أبنائهم قبل أن يتمكن 4 آخرون من الفرار من قبضة عصابة الاتجار بالبشر والتوجه لمديرية أمن بني وليد للإبلاغ عن باقي المختطفين، فيما فر الباقون ولجأوا إلى أهالي المدينة، ليتم إرساللا9 بمعرفة الأهالي إلى مركز إيواء الهجرة غير الشرعية في العاصمة طرابلس.

وأوضح الغول أن التواصل يجري بشكل دائم معهم من قبل مديرية الأمن لاستكمال الإجراءات، في وقت بدأت فيه عمليات الهجرة غير الشرعية بمنطقة أولاد علي، ليتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مدينة طبرق ومن ثم إلى مدينة أجدابيا ولاحقًا لمدينة الشويرف لينتهي الحال في مدينة بني وليد.

وكشف الغول عن تعرض المصريين المختطفين لعمليات تعذيب من قبل عصابة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التي احتجزتهم بمدينة بني وليد، مشيرًا إلى أنه جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية